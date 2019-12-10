«Вытащить с улицы»: Герой России о ценности «Юнармии»
Главная обязанность тех, кто награжден высшими правительственными наградами, состоит в том, чтобы быть героями для подрастающего поколения. В этом уверен Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Поэтому, по его словам, проводятся встречи со студентами и школьниками, чтобы объяснить, «в чем ценность общества, чем нужно гордиться и чем нужно дорожить».
Он добавил, что отдельное внимание уделяется движению «Юнармия». С военно-патриотической организацией подписано соглашение о совместном проведении различных спортивных и патриотических мероприятий.
«Самое главное, что это движение вытаскивает пацанов и девчонок с улицы. Оно не дает затащить их в трясину, из которой, как правило, они сами дороги уже не находят», - сказал Сергей Липовой в студии программы «Между тем».