«Вытащить с улицы»: Герой России о ценности «Юнармии»

Главная обязанность тех, кто награжден высшими правительственными наградами, состоит в том, чтобы быть героями для подрастающего поколения. В этом уверен Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Поэтому, по его словам, проводятся встречи со студентами и школьниками, чтобы объяснить, «в чем ценность общества, чем нужно гордиться и чем нужно дорожить».

Он добавил, что отдельное внимание уделяется движению «Юнармия». С военно-патриотической организацией подписано соглашение о совместном проведении различных спортивных и патриотических мероприятий.