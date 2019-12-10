Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим турецкой коллегой Хулуси Акаром ситуацию на севере Сирии, сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что стороны обменялись мнениями по всей ситуации на Ближнем Востоке, однако особое внимание было уделено вопросам реализации российско-турецкого Меморандума, подписанного в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.

Также Шойгу и Акар обсудили меры, предпринимаемые для стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации.