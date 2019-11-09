С опережением сроков: военные завершают прокладку магистрального трубопровода в Крыму

Военнослужащие трубопроводного батальона Южного военного округа с опережением сроков проложили больше половины магистрального водопровода в Крыму. Произведены гидравлические испытания, хлорирование и обеззараживание воды, при этом они значительно опережают график по прокладке.

Водопровод обеспечит водой соединения армейского корпуса Черноморского флота. На настоящий момент завершено 70% всего объема работ. Среднее количество прокладываемых в день труб – шесть километров вместо запланированных двух.

Для выполнения задачи задействовали 50 единиц специальной техники и около 150 военнослужащих. В качестве источника воды они выбрали Балановское водохранилище в Белогорском районе. Вместе с береговой охраной Черноморского флота воду также получат жители поселка Перевальное.