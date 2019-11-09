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С опережением сроков: военные завершают прокладку магистрального трубопровода в Крыму

Егор Левин
Виктория Косогляденко
07:10 09.11.2019
Смонтированный водопровод обеспечит водой подразделения береговой охраны Черноморского флота и жителей населенного пункта Перевальное.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военнослужащие трубопроводного батальона Южного военного округа с опережением сроков проложили больше половины магистрального водопровода в Крыму. Произведены гидравлические испытания, хлорирование и обеззараживание воды, при этом они значительно опережают график по прокладке.

Водопровод обеспечит водой соединения армейского корпуса Черноморского флота. На настоящий момент завершено 70% всего объема работ. Среднее количество прокладываемых в день труб – шесть километров вместо запланированных двух.

Для выполнения задачи задействовали 50 единиц специальной техники и около 150 военнослужащих. В качестве источника воды они выбрали Балановское водохранилище в Белогорском районе. Вместе с береговой охраной Черноморского флота воду также получат жители поселка Перевальное.

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