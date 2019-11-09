Во Владивостоке прошла встреча замкомандующего ТОФ с офицерами ВМС Южной Кореи

Во Владивостоке состоялась встреча заместителя командующего Тихоокеанским флотом с офицерами ВМС и курсантами военных училищ Республики Корея. Накануне они на трех кораблях прибыли в город с деловым визитом, сообщили в пресс-службе ТОФ.

Отряд боевых кораблей военно-морских сил Республики Корея в составе минного заградителя «Нампхо» и танко-десантных кораблей «Ильчульбон» и «Чхончжабон» прибыл во Владивосток в пятницу, 8 ноября.

В сообщении уточняется, что встреча заместителя командующего ТОФ контр-адмирала Дениса Березовского с командиром объединенного отряда учебного плавания ВМС Южной Кореи контр-адмиралом Кан Дон Гилом прошла в Петровском зале Дома офицеров ТОФ.

Также на встрече присутствовали командиры прибывших во Владивосток кораблей и лучшие курсанты военных учебных заведений Южной Кореи.

Контр-адмирал Кан Дон Гил выразил благодарность командованию ТОФ за теплый прием и подчеркнул, что такие визиты укрепляют не только дружбу между моряками, но и взаимное доверие между странами.

В завершение встречи российские и южнокорейские моряки обменялись подарками и сделали фотографию на память.