Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Воздушный удар: кадры боевых учений штурмовиков Су-25СМ над горами Кавказа

Наталия Майорова
04:00 09.11.2019
Самолеты СУ-25СМ преодолели систему ПВО условного противника, а также поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Экипажи штурмовиков Су-25СМ Южного военного округа (ЮВО) при выполнении полетных заданий уничтожили заглубленный командный пункт условного противника на одном из полигонов на Северном Кавказе.

В небе экипажи совершенствовали навыки пилотирования авиационной техникой в горной местности и сложных метеорологических условиях на разных высотах.

В составе боевого звена самолеты СУ-25СМ преодолели систему ПВО условного противника, а также поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек.

К полетам было привлечено более 20 летчиков, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб. В учениях было задействовано пять самолетов.

В 2019 году экипажи штурмовиков Су-25СМ приняли участие в более чем 20 различных учениях и выполнили около 1,5 тысяч вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых были выполнены задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО, баз и крупных складов горюче-смазочных материалов, а также баз и живой силы условного противника.

Учения проводились на территории республик Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

В общей сложности с начала текущего года каждый военный летчик авиационного полка совершил порядка 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе свыше 100 часов. Около 40 часов налета были выполнены в сложных метеорологических условиях, в горах, а также ночное время.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.11.2019, 21:59
Рябков обсудил с замгенсека ООН вопросы предотвращения гонки вооружений в космосе
Дата09.11.2019, 04:00
Воздушный удар: кадры боевых учений штурмовиков Су-25СМ над горами Кавказа
Дата07.11.2019, 22:47
«Красиво, удобно, комфортно»: футболисты сборной РФ рассказали о новой форме для Евро-2020
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата08.11.2019, 17:16
Сборка первого серийного самолета Су-57: кадры из цеха
Дата07.11.2019, 11:24
Марш в честь парада 7 ноября 1941 года: лучшие кадры
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:21 В стране и мире
Усатый нянь: кот спас ребенка и стал героем Сети
04:10 В стране и мире
Видео
Pacman в реальности: видео с убегающим от мотополиции мужчиной стало хитом в Сети
04:00 Армия
Видео
Воздушный удар: кадры боевых учений штурмовиков Су-25СМ над горами Кавказа
03:35 В стране и мире
Видео
Момент гибели актера из Красноярска в ДТП попал на видео
03:27 В стране и мире
СМИ: Пакистан вернет России многомиллионный советский долг
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Усатый нянь: кот спас ребенка и стал героем Сети
Видео
Сиреневый туман окутал Тулу: видео
Видео
«На чем я ездить буду?»: конфликт водителя и агрессивного козла попал на видео
Видео
Pacman в реальности: видео с убегающим от мотополиции мужчиной стало хитом в Сети
Синоптики рассказали о грядущей аномальной зиме
Видео
Самый дерзкий разведчик СССР: как Николай Кузнецов ликвидировал генералов нацистской Германии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.