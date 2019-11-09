Воздушный удар: кадры боевых учений штурмовиков Су-25СМ над горами Кавказа

Экипажи штурмовиков Су-25СМ Южного военного округа (ЮВО) при выполнении полетных заданий уничтожили заглубленный командный пункт условного противника на одном из полигонов на Северном Кавказе.

В небе экипажи совершенствовали навыки пилотирования авиационной техникой в горной местности и сложных метеорологических условиях на разных высотах.

В составе боевого звена самолеты СУ-25СМ преодолели систему ПВО условного противника, а также поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек.

К полетам было привлечено более 20 летчиков, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб. В учениях было задействовано пять самолетов.

В 2019 году экипажи штурмовиков Су-25СМ приняли участие в более чем 20 различных учениях и выполнили около 1,5 тысяч вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых были выполнены задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО, баз и крупных складов горюче-смазочных материалов, а также баз и живой силы условного противника.

Учения проводились на территории республик Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

В общей сложности с начала текущего года каждый военный летчик авиационного полка совершил порядка 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе свыше 100 часов. Около 40 часов налета были выполнены в сложных метеорологических условиях, в горах, а также ночное время.