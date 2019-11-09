Юнармейцы провели телемост со своими сверстниками из Сирии

Участники движения «Юнармия» и сирийские школьники пообщались сегодня при помощи «телемоста дружбы». Во время диалога, который прошел под девизом «Дети России - детям Сирии», участники познакомили друг друга с культурой, традициями и обычаями своих стран.

Как сообщили в Минобороны России, площадку для общения и технические возможности предоставил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Подростки обсудили самые разные темы - от погоды в Сирии в это время года до личных увлечений. Дети прямо во время телемоста решили сыграть в «Пантомимы» - загаданные слова участники объясняли друг другу языком жестов.

«Телемост - это отличная идея и в плане эмоций, и в плане укрепления дружбы. Сирийские школьники, как и юнармейцы, узнали сегодня для себя много нового и интересного. Любимая еда, увлечения, учеба в школе - далеко не все затронутые темы», - отметил директор департамента военно-патриотического воспитания «Юнармии» Антон Кузнецов. «Общение будет продолжаться, ребята с нетерпением ждут новых встреч», - добавил он.

Видеоконференция длилась больше часа. В завершение юнармейцы рассказали о приближающейся знаменательной дате - 75-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне. В ее честь российские и сирийские школьники исполнили песню «Катюша».