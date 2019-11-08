Пешком по раскаленной степи: как участники «Взвода» будут совершать налет на командный пункт

Новым местом событий проекта «Взвода», где его участники выполнят вторую учебно-боевую задачу, станет полигон Прудбой в Волгоградской области. Миссия будет называться «Захват плацдарма».

В рамках задания 30 военнослужащим предстоит всего за 48 часов форсировать реку, провести разведку, совершить налет на командный пункт условного врага и подготовить почву для форсирования реки нашими основными силами.

Перед каждой учебно-боевой задачей во «Взводе» выбирают руководителя миссии. В этот раз им станет глубинный разведчик с Черноморского флота.

По условиям задачи, к месту разведвыхода группе военнослужащих придется добраться пешком - 20 километров по раскаленной волгоградской степи, где температура даже в тени - 40 градусов в тени.

Оружие, радиостанции, питание, палатки - все это участники понесут на себе. За плечами каждого конкурсанта будет не меньше 20 килограммов.

Смотрите скоро на телеканале «Звезда».

Как участники «Взвода» выполнили первую учебно-боевую задачу на полигоне Раевский: