Небесный дозор: кадры патрулирования севера Сирии с вертолетов ВКС РФ
В Министерстве обороны опубликовали кадры из кабины вертолетов Воздушно-космических сил РФ, которые начали ежедневное воздушное патрулирование на севере Сирии.
На видео показана работа ВКС РФ: военнослужащие ведут воздушное наблюдение, метр за метром контролируя ситуацию на местности.
По словам российского военного летчика Дмитрия Иванова, патрулирование производится по нескольким направлениям.
«Полеты выполняются группами вертолетов в составе пар на высоте 50-60 метров», - объяснил он.
Основной задачей вылетов является обеспечение безопасности в зонах патрулирования, а также сопровождение колонн военной полиции.
Седьмого ноября российские военнослужащие провели воздушное патрулирование в Сирии. Вылет был осуществлен по маршруту Айн-Иса - Алау - Телль-Эм - Самен-Хазима. Патрулирование провели с аэродрома Квайрес.