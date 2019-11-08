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Вертолеты ВКС РФ начали ежедневное патрулирование на севере Сирии

Наталия Майорова
05:21 08.11.2019
Основная задача вылетов - обеспечение безопасности в зонах патрулирования, а также сопровождение колонн военной полиции.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы РФ начали ежедневное воздушное патрулирование на севере Сирии. Об этом сообщил российский военный летчик Дмитрий Иванов.

«Воздушное патрулирование проводится по нескольким направлениям, полеты выполняются группами вертолетов в составе пар на высоте 50-60 метров», - сказал он.

Иванов добавил, что основная задача вылетов - обеспечение безопасности в зонах патрулирования, а также сопровождение колонн военной полиции. По словам летчика, вылеты будут осуществляться по всем направлениям патрулирования.

Седьмого ноября российские военнослужащие провели воздушное патрулирование в Сирии. Вылет был осуществлен по маршруту Айн-Иса - Алау - Телль-Эм - Самен-Хазима. Патрулирование провели с аэродрома Квайрес.

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