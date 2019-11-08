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Участники фестиваля творчества воинов «Катюша» устроили красочное шоу

Андрей Аркадьев
17:40 08.11.2019
Конкурс проводится Минобороны России, организатор - Центральный Дом Российской Армии им. М.В. Фрунзе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Финал 14-го Всероссийского фестиваля-конкурса народного творчества воинов Вооруженных Сил РФ, ветеранов военной службы и членов их семей «Катюша» проходит в Москве.

Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов, выступая перед собравшимися с приветственным словом, передал от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу наилучшие пожелания участникам финала.

«Этот финал необычный, юбилейный. Он проводится в канун годовщины 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это накладывает дополнительную ответственность на всех тех, кто сегодня будет показывать свое творчество», - сказал он.

Творческое мероприятие проходит в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе на Суворовской площади. Сидящие в зале зрители смогут насладиться ярким, красочным, шоу, в рамках которого развернулась напряженная конкурсная борьба за право быть лучшим.

Фестиваль начался еще 5 ноября, до финала добрались сильнейшие. Свое мастерство продемонстрировали певцы, инструменталисты, выступающие как сольно, так и в составе ансамблей, а также хореографические коллективы. Равнодушным от выступлений артистов не остался никто.

География участников широкая - на конкурс съехались исполнители со всей России и стран СНГ. Победители и призеры в номинациях и обладатель Гран-при определятся по окончании фестиваля.

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