В Подмосковье прощаются с генерал-полковником Анатолием Ноговицыным. Он скончался во вторник, 5 ноября, на 68-м году жизни.

В клубе военачальников России сообщили, что Ноговицын в последнее время болел, но о точной причине смерти известно не было. Траурная церемония проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Будущий российский военачальник окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков с золотой медалью. Затем проходил обучение в Военной командной академии противовоздушной обороны имени Жукова и Военной академии Генштаба.

Ноговицын начинал офицерскую службу с должности летчика, а закончил заместителем начальника Генштаба - председателем Военно-научного комитета.

Освоил более десяти типов самолетов и имел налет более 2,8 тысячи часов. Являлся заслуженным летчиком России.