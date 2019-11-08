Военнослужащие ЗВО приведены в готовность из-за паводков

Военнослужащие Западного военного округа приведены в повышенную готовность в связи с паводком в Новгородской области. В составе сводного отряда - инженерные и медицинские подразделения, а также спецтехника.

Во всем регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены полторы сотни жилых домов, из зоны паводка эвакуированы десятки людей. В селах, где отключено электричество, все еще работают аварийные бригады.

Ликвидируют последствия подтопления и в Вологодской области, где режим чрезвычайной ситуации продлен до выходных. Дорожники восстанавливают проезд к трем населенным пунктам, которые оказались отрезаны водой от остальных.