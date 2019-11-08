100 лет Военной академии связи: кадры торжественного построения

Военная академия связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного отмечает сегодня 100-летний юбилей. Преподавателей и учащихся уже поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что высшее военное учреждение готовит высококлассных специалистов в области автоматизации и телекоммуникаций для вооруженных сил страны. Шойгу также выразил уверенность, что его выпускники станут надежной опорой национальной безопасности государства.

К вековому юбилею на территории академии прошло торжественное построение, в ходе которого учащиеся прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного оркестра.

Военная академия связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного - высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации, расположенное в Санкт-Петербурге.

Вуз ведет историю с 1919 года. За это время академия выпустила свыше 40 тысяч офицеров для российской армии, свыше 4,5 тысячи офицеров для других стран, более двух тысяч кандидатов и более 100 докторов наук. Восемь тысяч офицеров прошли обучение в системе дополнительного профессионального образования.