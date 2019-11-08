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На Главном храме ВС РФ установили первый купол

Андрей Аркадьев
12:02 08.11.2019
Купол общим весом 34,5 тонны военные строители подняли на высоту 42 метра при помощи уникального крана в 750 тонн.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Первый из шести куполов установили военные строители на строящийся в подмосковном парке «Патриот» Главный храм Вооруженных Сил РФ. Купол весом 34 тонны установили за час на высоту 20-этажного дома. За последние несколько лет такой сложный подъем в России никто не реализовывал.

«Для Русской православной церкви, для Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации - Патриаршего собора в честь Воскресения Христова это самое знаменательное событие. Храм становится храмом тогда, когда начинают поднимать купола. Это событие знаменует, что обычное здание превращается в настоящий Дом Божий, храм, где люди будут возносить свои молитвы. Над всеми куполами воздвигаются православные кресты, которые видят люди за многие километры и крестятся, глядя на них и на купола храма» - рассказал настоятель Главного храма ВС РФ епископ Стефан.

Основа конструкции купола создана по оригинальному проекту, каркас выполнен из высоколегированной стали. Он состоит из 32 отдельно изготовленных металлических деталей (толщина профиля - десять миллиметров). Центральная труба, в которую будет установлен крест, верхний ярус (16 балок) и нижний (16 балок) соединены мощными шпильками и болтами. Эти и другие стыковые узлы дополнительно укреплены сварочным швом.

Заложенный условный коэффициент прочности купола - от 300 до 1500 лет. Точно рассчитать этот показатель невозможно. Фермы металлокаркаса проверяли верхней нагрузкой в 100 тонн и боковой в 20. Деформация составила всего два миллиметра. Это значит, что через 50 лет износ купола будет 0%.

В ближайшее время специалистам Военно-строительного комплекса Минобороны России предстоит монтаж трех точно таких же куполов на оставшиеся четверики, еще одного на звонницу и в центральную часть храма главного, большого купола весом около 80 тонн. Для его подъема вес самого крана для устойчивости увеличат контргрузами до 1250 тонн.

Согласно христианской, византийской традиции все купола Патриаршего собора в честь Воскресения Христова выполнены в форме, близкой к шлемовидной, то есть напоминают шлем русского воина. Такие купольные конструкции с верхней вытянутой ввысь частью типичны для древнерусской архитектуры. Ими украшены Успенский собор во Владимире и церковь Петра и Павла в Смоленске.

Сверху купол отделан листами (пластинами) из нержавеющей стали с односторонним напылением нитридом титана золотистого оттенка. Пластины согнули и сделали из них кровельные «картины» (карты) в виде мехов гармошки с ярко выраженными угловыми элементами. После этого их смонтировали на каркас. Снизу, на языке строителей «по юбке», расположено около 20 таких карт. Наверху в три яруса - 60.

В срединной части купола из алюминия вылит орнамент, покрытый желтым золотом по традиционной технологии сусального золочения. К верхнему конусу на равном расстоянии друг от друга идут четыре вертикальные полосы, каждая из 11 «пирамидок» бело-серебристого цвета, который дает золото-палладиевый сплав. Такая трехцветная палитра купола (желтая кровельных картин, золотая орнамента, серебристая «пирамидок») выбрана специально для определенного сияния - свечения, которое создаст, отражаясь, солнечный свет.  

Купол диаметром 12 метров, высотой 12 метров и общим весом 34,5 тонны военные строители подняли на высоту 42 метра при помощи уникального крана в 750 тонн.

Высота самого храма от основания до креста составит 95 метров. По своим размерам он уступит только Исаакиевскому собору (101,5 метра) и храму Христа Спасителя (103 метра).

Параллельно идут работы по художественному оформлению. Образцы облицовки фасада изготавливают в лучших мастерских страны. Уже отлили колокола, завершена и центральная мозаика Спаса Нерукотворного.

Открытие Главного храма российской армии запланировано на 9 мая 2020 года - в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Он возводится на добровольные пожертвования.

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