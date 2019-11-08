Третий совместный российско-турецкий патруль начал работу на северо-востоке сирийского Эль-Камышлы

С 10:00 8 ноября 2019 года третий совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-востоку от населенного пункта Эль-Камышлы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Впервые совместное патрулирование пройдет по новому маршруту, который, стартовав от пункта таможенного перехода Дейру-Нага, где российские военные полицейские и представители турецкой пограничной службы уточнили маршрут совместного патруля, направится в восточном направлении вдоль сирийско-турецкой границы.

Патрулирование маршрута осуществляется на бронированных автомобилях «Тайфун», «Тигр» и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой пограничной службы. В составе патруля на маршруте патрулирования находится по четыре бронированные машины и по 24 военнослужащих обеих стран.

Общая протяженность маршрута патрулирования составит более 100 километров и пройдет через несколько крупных населенных пунктов.

Контроль движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» российской военной полиции.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября 2019 года в Сочи меморандумом между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.