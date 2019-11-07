Шойгу проинспектировал новый военный городок для горной бригады в Республике Тыва

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с рабочей поездкой дислоцированную на территории Республики Тыва горную бригаду, где завершается строительство нового военного городка.

До конца 2019 года бригада должна быть на 100% оснащена современным вооружением и военной техникой. Об этом министру доложил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Отметим, что бригаду сформировали в 2014 году как единственное горное соединение, дислоцированное за Уралом. На вооружении у нее находятся бронеавтомобили «Тигр-М СПН», самоходки «Нона-СВК» и иная военная и специальная техника. Для учений оборудован спецполигон с горной полосой и скалодромом.