Юнармейцы возложили венки погибшим советским солдатам в Заполярье и Норвегии

Архангельские юнармейцы побывали в десятидневной экспедиции по местам боевой славы в России и Норвегии. В память о советских солдатах, погибших в годы Великой отечественной войны, ребята возложили венки к мемориалам.

Поездку посвятили Петсамо-Киркенесской операции, в состав делегации вошло 16 человек: школьники, учителя и историки Архангельской области. Путешествие началось в Мурманской области: там юнармейцы возложили цветы к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», посетили легендарную советскую подводную лодку «К-21», ставшую филиалом Военно-морского музея Северного флота, и противолодочный корабль «Адмирал Левченко». По дороге в Норвегию делегация также сделала остановку в «Долине Славы» - мемориальном комплексе защитникам Заполярья.

В скандинавской стране первой остановкой стал город Тана, где юнармейцы возложили венок к памятнику в честь освобождения Восточного Финнмарка Красной Армией и пообщались с очевидцами событий 75-летней давности. После делегация посетила построенную в 1306 году крепость Вардехюс в городе Варде.

Финальную точку поставили в Киркенесе: юнармейцы возложили цветы к памятнику «Русский монумент», который норвежцы установили в знак благодарности Красной Армии за освобождение Финнмарка. Участниками торжественной церемонии стали король Норвегии Харальд V, министр иностранных дел России Сергей Лавров и командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.