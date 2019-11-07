Ракетные войска получили новейшую спецтехнику для комплексов «Ярс»

В Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) продолжается поставка перспективных средств инженерного вооружения для боевых ракетных комплексов мобильного базирования. Среди такой техники - машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва» и машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ).

За пять лет в перевооружаемые соединения РВСН поступили более 30 машин инженерного обеспечения и маскировки, а также дистанционного разминирования. Только за последние два года стратегические ракетчики получили десять таких машин. Темпы поставок перспективных образцов инженерного вооружения в 2020 году сохранятся на том же уровне, что и в этом году.

Данная техника поступает во все соединения ПГРК, перевооружаемые на ракетный комплекс «Ярс», сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

МДР создавалась для повышения живучести и защищенности агрегатов подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) на маршрутах боевого патрулирования и полевых позициях, для разминирования участков маршрутов движения колонн техники от дистанционных управляемых минных полей, радиоуправляемых мин и фугасов.

В войсковых условиях была проведена проверка боевой эффективности МДР «Листва» на уничтожение (обезвреживание) минно-взрывных устройств, и первые машины поставлены в Тейковское, Йошкар-Олинское и Новосибирское ракетные соединения.

Машина инженерного обеспечения и маскировки обеспечивает выполнение таких задач, как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости - их восстановление (расширение).

С помощью данной техники производится инженерная разведка маршрутов на наличие минно-взрывных заграждений и разминирование местности, а также скрытие следов заезда агрегатов на полевые позиции.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

Разработана Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Ю. С. Соломонова. Является модернизацией ракеты комплекса «Тополь-М». Тактико-технические характеристики не раскрываются. В перспективе должна заменить МБР PC-18 и РС-20 и составить вместе с «Тополем-М» основу ударной группировки РВСН.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему НПРО.