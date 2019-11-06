Песок и небо: эффектные кадры совместных учений ПВО России и Египта с воздуха

Начальник войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов посетил с рабочим визитом Арабскую Республику Египет. Поездка состоялась в период проведения совместного российско-египетского учения «Стрела Дружбы-2019».

В ходе рабочего визита генерал посетит заключительный этап учения: отражения удара воздушного нападения с выполнением боевых стрельб подразделений ПВО. Начальник войск ПВО России подчеркнул, что на протяжении предыдущих этапов военнослужащие совершенствовали свои навыки и знания, а также делились опытом.

«Завтра, в рамках третьего завершающего этапа, вам впервые предстоит выполнить боевые стрельбы совместными расчетами. Уверен, с этой задачей вы справитесь и покажите высокий результат», - подчеркнул он.

Генерал пожелал успехов на завершающем этапе учения, а также – дальнейшей дружбы и сотрудничества между обеими странами и армиями.

Начальник войсковой ПВО России также ознакомится с образцами вооружения и военной техники, применяемых в подразделениях ПВО Египта. Египетская сторона предоставит генералу возможность посетить и ознакомиться с работой структурных подразделений ПВО для подготовки зенитчиков Египта.

В учениях задействованы совместные дивизионы ЗРК «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», а также зенитные самоходные установки «Шилка-М4» и переносные ЗРК «Игла-С» российского производства.

Совместные учения войск ПВО России и Египта «Стрела Дружбы-2019» проводятся впервые и проходят на территории учебного тактического центра ПВО Арабской Республики Египет в период с 26 октября по 7 ноября на севере Африканского континента.