Шестого ноября 2012 года президент Российской Федерации Владимир Путин назначил главой военного ведомства Сергея Шойгу. С тех пор прошло семь лет.

На плечи министра легли задачи по глобальному перевооружению армии. При нем были разработаны и внедрены новейшие виды оружия, в том числе «Кинжал», «Сармат», «Буревестник» и «Авангард».

При Шойгу в российской армии возник новый вид вооруженных сил – ВКС РФ. Именно он сыграл важнейшую роль в восстановлении сирийской государственности.

За последние семь лет армия России превратилась в отлаженный боевой механизм, который гарантирует безопасность и надежную защиту страны, позволяет парировать угрозы ее национальной безопасности на дальних подступах к государственной границе.