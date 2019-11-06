Путин поздравил офицеров с повышением: кадры торжественного приема в Кремле

Россия и дальше будет наращивать свой оборонный потенциал, но при этом не намерена угрожать кому-либо новейшим уникальным оружием. Об этом сообщил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

Церемония прошла в Георгиевском зале Московского Кремля. Указ о присвоении высших должностей и званий подписал лично Владимир Путин, и сегодня он поздравил их с продвижением по службе.

«Каждое такое кадровое решение принято с учетом ваших профессиональных, деловых качеств. Это оценка уже достигнутых вами результатов в выполнении серьезных государственных задач. Уверен, вы приложите все силы, чтобы достойно справиться и с возросшей служебной нагрузкой», - отметил глава государства.

По словам президента, главная обязанность людей в погонах - гарантированно защищать Россию и ее граждан от внешних и внутренних угроз и четко прогнозировать потенциальные вызовы и риски.

Залогом боеспособности Вооруженных Сил РФ президент назвал постоянно совершенствующийся уровень боевой выучки, укрепление дисциплины и поддержание морального духа в войсках. Данная задача, по словам Путина, успешно реализуется: только в этом году число учений выросло на четверть.

От имени военнослужащих президента поблагодарил новый командующий Черноморским флотом Игорь Осипов. Он признался, что ему особенно приятно, что вступление в должность совпало пятилетием воссоединения Крыма с Россией и с 75-летием освобождения Севастополя от фашистов.

«Современное поколение моряков-черноморцев готово, как и наши деды, к защите нашего Отечества. В Крыму сформирована и развивается слаженная межвидовая группировка войск, способная эффективно выполнять боевые задачи. При этом всесторонне отрабатываются вопросы тесного взаимодействия с другими подразделениями из силового блока. Безопасность российского Крыма гарантирована», - сказал Осипов.

Со словами напутствия Владимир Путин обратился и в адрес других ведомств. Сотрудников МВД он призвал работать над повышением доверия граждан, прокуратуры - над улучшением делового климата, а Федеральной службы исполнения наказаний - обеспечивать соблюдение законности в российских СИЗО и колониях.

Почти 40 преступлений террористической направленности удалось предотвратить оперативникам ФСБ, которые, по словам президента, также успешно противодействуют зарубежным спецслужбам.