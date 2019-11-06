Путин призвал укреплять дисциплину и моральный дух в армии

Владимир Путин призвал укреплять дисциплину и моральный дух в Вооруженных Силах РФ. С таким заявлением выступил российский президент на встрече с высшими офицерами и прокурорами.

«Важно и дальше повышать профессиональный уровень офицеров и солдат, укреплять дисциплину и моральный дух в войсках», - заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что в текущем году количество военных учений увеличилось на четверть.

Шестого ноября Путин встретился с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

На встрече он рассказал, что Москва будет наращивать потенциал в оборонной сфере, поскольку это необходимо, чтобы гарантировать безопасность. Президент рассказал также, что Россия обладает оружием, не имеющим в мире аналогов, но не будет им угрожать.