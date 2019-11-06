Путин: Россия готова к процессу разоружения

Россия продолжает наращивать свой оборонный потенциал, но готова сделать все, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских званий.

«Мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз», - сказал российский лидер.

По его словам, армия и флот доказали свою эффективность и будут в будущем наращивать оборонный потенциал.

В частности, в будущем планируется ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран.