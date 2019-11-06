Россия и Индия подписали протокол о перспективах в оборонной сфере

Протокол о сотрудничестве в сфере обороны, которое Россия ведет с Индией на долгосрочной основе, подписан в Москве. Соглашение заключено в среду на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Документ определяет «перспективные направления взаимодействия» и конкретизирует «пути реализации намеченных проектов». Москва и Нью-Дели также говорили о взаимодействии в свете договоренностей, достигнутых на сентябрьском саммите во Владивостоке. Юбилейный, 20-й ежегодный российско-индийский саммит прошел в Приморье на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как сообщалось ранее, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планы России и Индии по сотрудничеству в военно-технической сфере успешно реализуются, но требуют внимания со стороны военных ведомств обеих стран и корректировки. Об этом глава военного ведомства России рассказал на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом, которая проходила в Москве.