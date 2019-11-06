Полигон Прудбой: какое второе испытание предстоит участникам проекта «Взвод»

Участникам проекта «Взвод» предстоит выполнить вторую учебно-боевую задачу - в этот раз на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Миссия называется «Захват плацдарма». По легенде, вражеские войска засели на противоположном берегу реки, а задача «Взвода» - скрытно переправиться и провести разведку.

Затем им нужно передать точные координаты огневых позиций противника нашей артиллерии. И совершить налет на командный пункт условного врага, тем самым подготовив почву для форсирования реки нашими основными силами.

В район проведения сложной операции группу доставят по воздуху. На все про все у них будет 48 часов.

Смотрите скоро на телеканале «Звезда».

Как участники «Взвода» выполнили первую учебно-боевую задачу на полигоне Раевский: