Полигон Прудбой: какое второе испытание предстоит участникам проекта «Взвод»
Миссия называется «Захват плацдарма». На все про все у военнослужащих будет 48 часов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Участникам проекта «Взвод» предстоит выполнить вторую учебно-боевую задачу - в этот раз на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Миссия называется «Захват плацдарма». По легенде, вражеские войска засели на противоположном берегу реки, а задача «Взвода» - скрытно переправиться и провести разведку.
Затем им нужно передать точные координаты огневых позиций противника нашей артиллерии. И совершить налет на командный пункт условного врага, тем самым подготовив почву для форсирования реки нашими основными силами.
В район проведения сложной операции группу доставят по воздуху. На все про все у них будет 48 часов.
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Как участники «Взвода» выполнили первую учебно-боевую задачу на полигоне Раевский: