«Ударная рота» военных медиков вывезла с поля боя всех «раненых»: видео

Военные медики общевойсковой армии Западного военного округа провели специальные учения по эвакуации раненых с поля боя. Главной задачей было оказание помощи пострадавшим в максимально возможные сжатые сроки.

Минимальное время после получения ранения, при котором у бойца остается наибольший шанс на благополучный исход, называется «золотым часом».

В процессе проведения учений военные медики вывезли «пострадавших» с поля боя и оценили их состояние, после чего тем, кто находился условно в самом плохом состоянии, провели операции.

Учения прошли в рамках проверки за летний период обучения. По результатам их проведения отдельный медицинский батальон получил почетное наименование «ударная рота».