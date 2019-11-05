Минобороны опубликовало поздравительный ролик ко Дню военного разведчика

Минобороны России опубликовало на свое канале на YouTube поздравительный ролик ко Дню военного разведчика. Этот праздник отмечается в стране 5 ноября в соответствии с указом президента РФ, подписанным в 2006 году.

Свое поздравление военнослужащим уже направил министр обороны России Сергей Шойгу. В нем глава оборонного ведомства подчеркнул, что разведка сегодня является мощным и действенным инструментом защиты национальных интересов.