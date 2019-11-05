Минобороны опубликовало поздравительный ролик ко Дню военного разведчика
Праздник отмечается 5 ноября в соответствии с указом президента России. Военнослужащих поздравил министр обороны Сергей Шойгу, отметив, что разведка - мощный и действенный инструмент защиты национальных интересов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало на свое канале на YouTube поздравительный ролик ко Дню военного разведчика. Этот праздник отмечается в стране 5 ноября в соответствии с указом президента РФ, подписанным в 2006 году.
Свое поздравление военнослужащим уже направил министр обороны России Сергей Шойгу. В нем глава оборонного ведомства подчеркнул, что разведка сегодня является мощным и действенным инструментом защиты национальных интересов.