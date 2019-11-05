Перехват во тьме: МиГ-31 уничтожили ракеты «противника» на ночных учениях

На Камчатке истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота уничтожили крылатые ракеты условного противника во время ночных учений.

Каждому экипажу, задействованному в проведении маневров, была поставлена индивидуальная задача по перехвату целей. Также роль условного противника исполнил МиГ-31 истребительной эскадрильи, который сымитировал полет крылатой ракеты условного неприятеля по своей скорости, высоте и траектории. Участники учений успешно выполнили поиск в обозначенных районах, а затем захватили цели и выпустили по ним ракеты. Все объекты были уничтожены.

Помимо ночного времени суток, погодные условия во время учений также оставляли желать лучшего. Но именно отработка маневров в сложных условиях является обязательным элементом подготовки экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31 к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.