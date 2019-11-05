Военный университет Минобороны РФ отметил вековой юбилей

Военный университет Минобороны РФ отмечает юбилей: одному из старейших вузов России исполнилось 100 лет. Пятого ноября 1919 года в Петрограде был создан учительский институт Красной армии для ликвидации безграмотности среди красноармейцев. Сейчас университет является ведущим центром армейского гуманитарного образования.

«Мы должны подготовить специалистов, у которых основными формами и методами военно-политической работы будут формировать моральный дух, который, как мы знаем, сильнее артиллерии. Именно он является залогом победы в любой ситуации, в любых боевых действиях, при решении любой боевой задачи», - отметил профессор кафедры военно-политической работы военного университета Олег Некляев.

В военном университете готовят специалистов по пяти направлениям: политическое, юридическое, финансовое, дирижерское и лингвистическое. Этот вуз также является правопреемником прославленного военного института иностранных языков - в программе их насчитывается 40, и постоянно появляются новые. Недавно началось преподавание лаосского, индонезийского и малазийского языков.

Самым знаменитым выпускником считается переводчик-синхронист Виктор Суходрев, который участвовал в переговорах бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и экс-президента США Джона Кеннеди, а также советского политического деятеля Леонида Брежнева.

Более 300 офицеров, учившихся здесь, стали Героями Советского Союза, а пять - покорителями космоса.