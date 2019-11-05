Щит небес: под Каиром стартовала активная фаза учений ПВО «Стрела Дружбы-2019»

Активная фаза совместных российско-египетских учений войск противовоздушной обороны (ПВО) «Стрела Дружбы-2019» стартовала на территории Арабской Республики Египет.

В ходе учений совместные подразделения обеих стран совершили марши в составе механизированных и автомобильных колонн и заняли позиционные районы для прикрытия условного египетского аэродрома от средств воздушных нападения «противника».

Также зенитчики обеспечили воздушное прикрытие танкового соединения, находящегося в исходном районе, от огневого воздействия самолетов и вертолетов условного противника.

К практическим действиям были привлечены совместные дивизионы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2Э», «Тор-М2Э» и зенитных самоходных установок «Шилка-М4», а также переносных ЗРК «Игла-С» российского производства.

Имитацию танкового подразделения выполняют военнослужащие египетских сухопутных войск на боевых машинах пехоты БМП-2 российского производства.

Для приближения обстановки максимально к боевой задействованы египетские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые обозначили условно зараженный участок местности, а также выполнили маскировку передислокации войск, позиционных и стартовых позиции ЗРК.

Совместные учения войск ПВО России и Египта «Стрела Дружбы-2019» проводятся впервые и проходят на территории учебного-тактического центра ПВО Арабской Республики Египет в период с 26 октября по 7 ноября на севере Африканского континента.

В учениях от Министерства обороны РФ принимают участие более 100 военнослужащих Южного военного округа.