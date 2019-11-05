Спасти от болезней: военные химики продезинфицировали подтопленный Биробиджан

В пострадавшей от паводков Еврейской автономной области военные химики провели дезинфекцию. В помещениях, где уже откачали воду, специалисты распылили растворы.

Процедура необходима, чтобы избежать распространения массовых вспышек вирусов и опасных инфекций на подтопленных территориях.

Дезинфекция проводилась в специальных защитных костюмах. Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты обработали около тысячи зданий, включая жилые дома, школы, детские сады, хозяйственные постройки, а также более ста километров дорог.

В течение месяца работы осуществляли два отряда военных химиков. Дезинфекция проводилась в 27 населенных пунктах Смидовичского, Биробиджанского и Ленинского районов. Обработка велась неделю в главном городе региона - Биробиджане. К мероприятиям были привлечены 30 военнослужащих и десять единиц техники.