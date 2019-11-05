Послы и военные атташе посетили строительство Главного храма вооруженных сил
Гостям также подробно рассказали о «Дороге памяти» - мультимедийном музее под открытым небом на территории храма.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Иностранные послы и военные атташе Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона побывали на месте строительства Главного храма Вооруженных Сил России. Он будет открыт уже в следующем году в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Гостям также подробно рассказали о «Дороге памяти» - мультимедийном музее под открытым небом на территории храма. На больших экранах будут размещены более 30 миллионов фотографий - фронтовиков, партизан, блокадников, тружеников тыла.
Военных атташе призвали содействовать созданию экспозиции, используя архивы стран, которые они представляют.