Разведчики ЮВО зачищают здание от «террористов»: кадры работы бойцов

В Волгоградской области состоялась тренировка военнослужащих, отрабатывающих штурм здания, захваченного условными террористами.

Уникальные кадры, снятые с места событий, публикует «Звезда». На записи видно, с какой молниеносной скоростью действует вооруженный до зубов отряд. В ходе маневров бойцы уничтожают часть «боевиков», оставшихся забирают в плен для допроса. Задача военнослужащих выполнена превосходно.

Отработка действий бойцов приурочена ко Дню военного разведчика, который отмечается сегодня, 5 ноября.

В рамках праздника военнослужащие соединения Южного военного округа организовали несколько мероприятий. В частности, для гостей была организована интересная и яркая программа, которая включает в себя постановочные рукопашные и ножевые поединки.

Также военнослужащие продемонстрировали современную экипировку и снаряжение «Ратник», вооружение и военную технику, комплексы связи, разведки и беспилотные летательные аппараты. Всего в праздновании Дня военного разведчика в соединении приняли участие около тысячи человек.