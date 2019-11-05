Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

Во вторник, 5 ноября, на 68-м году жизни скончался генерал-полковник Анатолий Ноговицын. Точная причина смерти не называется, известно, что в последнее время он сильно болел, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. Других подробностей пока нет.

«Ушел из жизни Анатолий Алексеевич, 52 года рождения. Знаю, что болел. Пока больше ничего не знаю», - приводит ТАСС его слова.

Российский военачальник родился 29 апреля 1952 года в Барышевке Семипалатинской области Казахской ССР. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков с золотой медалью (1969-1973), Военную командную академию противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Жукова (1977-1980), Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России (1992-1994).

В июле 2008 года Ноговицын был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - председателем Военно-научного комитета Генерального штаба ВС РФ. Является доктором военных наук.