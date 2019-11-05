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Опубликованы кадры тренировок подводных бойцов отрядов спецназначения Каспийской флотилии

Алина Дзгоева
15:24 05.11.2019
Водолазы продемонстрировали навыки ведения боя с диверсантами в улучшенных технических условиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Подводные пловцы отрядов специального назначения Каспийской флотилии отныне отрабатывают навыки ведения боя с диверсантами в улучшенных технических условиях. Тренировки военнослужащие стали проводить в специальном учебном бассейне.

Одну из них посетила корреспондент «Звезды» Алина Дзгоева, лично наблюдавшая, как на глубине шести метров водолазы в полной экипировке отрабатывают нормативы по ориентированию и ведению приемов подводного боя.

Начальник расчета водолазов войсковой части Гаджи Митаров объяснил, что  раньше новичкам приходилось выполнять боевые задачи в открытом море с нулевой видимостью, а это менее эффективно.

«Мы спускались с тех причалов в открытом море, где, как Вы знаете, не все так хорошо у нас, не так чисто. А благодаря новому учебно-тренировочному комплексу мы имеем возможность спускаться в чистой воде, в хороших условиях, без аварийных ситуаций», - подчеркнул он.

Пока до тестов в новом комплексе допускают только опытных водолазов. База позволит круглогодично осуществлять подготовку боевых пловцов отряда на высшем уровне.

Учебно-тренировочный комплекс имеет площадь в 2200 квадратных метров. Одновременно в нем смогут обучать до 90 человек.

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