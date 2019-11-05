Рукопашный бой военных разведчиков: кадры выступлений под Волгоградом

В Волгоградской области в День разведчика, который отмечается 5 ноября, военнослужащие показали гостям праздника свое мастерство.

Бойцы устроили постановочные рукопашные и ножевые поединки, показали засаду, налет и тактико-огневой бой, сообщает пресс-служба Южного военного округа. На опубликованных кадрах видно, как солдаты разбивают бутылки о головы, ломают кирпичи руками.

Особенно впечатляет сцена, где один военный держит на голове и руках огромный блок, а другой сильным ударом молота разбивает его вдребезги.

Также собравшаяся публика смогла увидеть современную экипировку и снаряжение «Ратник», вооружение и военную технику, комплексы связи, разведки и беспилотные летательные аппараты.

Военнослужащие показали приемы и методы, направленные на преодоление экстремальных ситуаций, соорудили из подручных материалов убежища, научили добывать огонь, пищу, продемонстрировали способы прогрева жилища в условиях низких температур.