«Варшавянка» проходит «минные заграждения»: кадры изнутри подлодки

В Черном море прошли учения по проводке за тралами, в которых приняли участие экипажи подводной лодки «Колпино» и морского тральщика «Железняков».

По замыслу маневров, субмарина была окружена минами и оказалась заблокирована в порту. Тральщик расчистил путь для лодки, но чтобы преодолеть опасный участок, «Колпино» двигалась строго по заданному маршруту.

Субмарина успешно прошла условное минное поле, ее сопровождал поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота. После преодоления района минной опасности подлодка удалилась на глубину, чтобы отрабатывать тактику скрытного перемещения.

Б-271 «Колпино» - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

Проект подводных лодок «Варшавянка» был начат в 1970-е годы. Название «Варшавянка» неслучайно: Советский Cоюз планировал строить их для себя, а экспортный вариант продавать за рубеж, в том числе в страны Варшавского договора.

Подлодки получились очень удачными, и в 1990-е годы было решено возобновить их производство. Лодки проекта 636 - улучшенный вариант экспортных «Варшавянок». В последних модификациях все, начиная от корпуса и заканчивая кондиционером, собрано так, чтобы не издавать ни звука, а специальная резина и сталь, новейшее радиоэлектронное оборудование делают эти подлодки невидимыми, и недаром на Западе их прозвали «Черными дырами».