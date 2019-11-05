100 лет Военному университету Минобороны России: история и возможности легенды

Военный университет Минобороны РФ отмечает сегодня юбилей: вузу - одному из старейших в России - 5 ноября исполняется 100 лет.

Курсанты военного университета получают разностороннее образование и изучают не только огневую подготовку и тактику ведения боя и специальные предметы по основной специальности. Будущие офицеры должны разбираться в искусстве, литературе, живописи и музыке.

Занятия в этом вузе ведут кандидаты и доктора наук, гражданские преподаватели и военные, использующие передовой опыт в Сирии и других конфликтах.

«В первую очередь замком по политработе отвечает за моральный дух личного состава. И вот мы должны подготовить спецов, у которых основными методами военполитработы будут формировать моральный дух, который, как мы знаем, сильнее артиллерии. Именно он является залогом победы в любой ситуации, в любых боевых действиях, при решении любой боевой задачи», - рассказал «Звезде» профессор кафедры военно-политической работы Олег Некляев.

Боевые задачи одно из престижнейших военных учебных заведений страны помогает решать уже на протяжении целого века. Хотя сто лет назад будущий университет начинался в прямом смысле с изучения азбуки.

Профессор кафедры информационного обеспечения Станислав Корнеев показал съемочной группе «Звезды» документ, положивший начало появлению университета и датированный 1919 годом.

«Пятого ноября в Петрограде создан учительский институт Красной армии для ликвидации безграмотности среди красноармейцев», - уточнил он.

Обучаемые тут проходили путь от ликвидации безграмотности до покорения космоса. Выпускники Военно-политической академии имени Ленина, в которую был реорганизован учительский институт, не раз побывали на околоземной орбите.

«Нашу академию окончило целое созвездие космонавтов, пять человек», - отметил Корнеев.

Готовили офицеров здесь и для других государств, в книге почетных гостей - немало записей от национальных лидеров. После подготовки лучших из лучших политработников для кубинской республики подпись оставил сам Рауль Кастро.

Военный университет является правопреемником еще одного прославленного вуза - Военного института иностранных языков (ВИИЯ). Самый знаменитый из выпускников ВИИЯ - переводчик-синхронист Виктор Суходрев, он участвовал в переговорах Хрущева и Кеннеди, Брежнева и Никсона, переводил в эпоху Горбачева.

В наши дни военные переводчики продолжают работать на высшем уровне. К примеру, в военном университете майор Сергей Ковалев преподает персидский язык, и сам не раз переводил на встречах начальников генеральных штабов и министров обороны России и Ирана.

«Именно за счет такой работы вы чувствуете свою причастность к тем событиям, которые происходят в мире, и конечно, как человек, изучавший много лет язык, я ощущаю, что изучаю не просто, чтобы по книжкам передать курсантам, а чтобы на практике осуществлять коммуникацию между представителями разных стран, чтобы они как можно лучше понимали друг друга», - указывает преподаватель кафедры средневосточных языков Сергей Ковалев.

В аудиториях - максимальное погружение в языковую среду. Курсанты могут смотреть нидерландские новости и на слух переводят телевизионный сюжет про учения НАТО, которые проходят в Норвегии.

Всего в Военном университете Минобороны России изучают более 40 иностранных языков, и постоянно появляются новые. Только в этом году в связи с развитием военного и военно-технического сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии здесь начали преподавать лаосский, малайзийский и индонезийский языки.