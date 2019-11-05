Группа антитеррора уничтожает «боевиков»: кадры спецоперации

В Бурятии подразделения антитеррора и военной полиции провели учения по противодействию терроризму. По замыслу маневров, боевики попытались захватить казармы военнослужащих и штаб соединения.

Группа антитеррора вступила в перестрелку с условными террористами, вынудив их покинуть здания. В ходе операции один из бойцов был условно ранен, военнослужащие эвакуировали его с поля боя и оказали первую помощь.

Вскоре к боевикам прибыло подкрепление. Бандиты попытались проникнуть на территорию воинской части, однако их вовремя заметила группа антитеррора. Военнослужащих прикрывала боевая машина пехоты БМП-2, они вступили в бой с условным противником и уничтожили его.

Тем временем военные полицейские освободили контрольно-пропускной пункт, захваченный «диверсантами». Бойцы ликвидировали нескольких «бандитов», оставшиеся были захвачены и доставлены в военную комендатуру, где с ними будет проведена беседа.

Обстановка была максимально приближена к боевой, стреляли военнослужащие холостыми патронами, также использовались дымовые шашки и взрывпакеты. Военные инженеры и химики проверили казармы и штаб на наличие отравляющих и взрывчатых веществ. В учебно-боевой подготовке были задействованы 200 военнослужащих и до десяти единиц военной техники.