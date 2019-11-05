Взрывы, стрельба, колючая проволока: разведчики ВВО прошли полосу препятствий

Учения разведчиков проходят сразу в Амурской, Еврейской областях и Хабаровском крае. Во время маневров военнослужащие применяют комплексы разведки управления и связи КРУС «Стрелец», которые недавно поступили в войска.

На учениях необходимо было выполнить несколько заданий. Один из этапов тренировок - прохождение комплекса препятствий «Тропа разведчика». Бойцы пробегали дистанцию, в ходе которой преодолевали колючую проволоку и другие препятствия в боевой экипировке, с оружием в руках, когда вокруг гремели взрывы и была слышна бесперебойная стрельба.

Разведчики совершали маршбросок на десятки километров, устраивали засаду и уничтожали лагеря условного противника. Обнаружить штаб «врага», арсенал орудия и другие важные объекты оперативным подразделениям помогал «Стрелец», а для нейтрализации охраны и захвата ценных документов применялись современные снайперские винтовки и другое специальное оружие. В частности, использовались АС «Вал», ВСС «Винторез» и крупнокалиберный снайперский комплекс АСВК «Корд».

В учениях были задействованы более 20 разведгрупп. Тренировки, проходившие в условиях, приближенных к боевым, разведчики провели в преддверии своего профессионального праздника, который отмечается сегодня, 5 ноября. Ветеранов и всех, кто служит в военной разведке, поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава военного ведомства отметил, что эти подразделения стоят на страже национальных интересов.