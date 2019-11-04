Маневренность и мощь: ВМФ и ВКС РФ провели совместные учения в Средиземном море

В акватории Средиземного моря у берегов Сирии прошли совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения.

В учениях были задействованы более пяти боевых кораблей и судов обеспечения. По словам командира оперативного командования в дальней оперативной зоне капитана первого ранга Сергея Тронева, особенностью этих учений стало то, что в них приняла участие разнородная группировка. В ее состав вошли корабли Черноморского флота, Балтийского флота, а также суда обеспечения, береговой ракетный комплекс «Бастион», авиация ВКС, тральные силы и боевые катера Черноморского флота.

Тронев добавил, что в настоящее время активная фаза учений уже завершена.

«Отработана организация применения ракетного оружия, артиллерийского оружия. Отработаны элементы защиты и охраны судоходства в назначенной зоне ответственности оперативного соединения военно-морского флота. В ходе учений достигнуты положительные результаты», - отметил он.

В ходе учений моряки и летчики отработали взаимодействие по контролю обстановки и оперативному реагированию в морской зоне ответственности. В частности, фрегат «Адмирал Макаров» и сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» вышли из-под удара условного противника, а также осуществили вывод и развертывание в назначенном районе Средиземного моря.

В учениях также были задействованы самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-35С.

«Проводятся учения, стрельбы, как одиночно, так и совместно с привлечением авиации, береговой составляющей, ну и, естественно, с кораблями и судами военно-морского флота», - добавил Тронев.

Также он отметил, что для поддержания установленного уровня боевой готовности постоянно выполняются мероприятия боевой подготовки.