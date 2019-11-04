Российские ПВО защитили Каир от «нападения» с воздуха: кадры учений

Каир и его пригороды защитили от «нападения» с воздуха российские подразделения ПВО. Расчеты России и Египта заступили на совместное учебно-боевое дежурство в рамках учений «Стрела Дружбы».

Две страны впервые вместе проводят подобные маневры. В рамках учений в пустыню выдвинулись российские зенитные ракетные комплексы «Бук» и «Тор». Каждый из них - в экспортном исполнении.

Российские военнослужащие помогают египтянам освоить все тонкости управления - от вождения и сканирования воздушного пространства до поражения целей.

Уже сейчас между командным пунктом и боевыми машинами налажена устойчивая связь по защищенным каналам. Российские и египетские зенитчики проведут боевые ракетные стрельбы.