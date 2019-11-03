Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Бруней

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» совершил деловой заход в брунейский порт Муара.

Заход был совершен в соответствие с планом дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщили «Звезде» в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

После церемонии торжественной встречи командир отряда капитан 1 ранга Александр Шварц и командиры кораблей нанесут визит вежливости в администрацию городского порта.

На борту крейсера «Варяг» также в период стоянки запланировано рабочее совещание по вопросам материально-технического обеспечения отряда.

Ожидается, что в Муаре пройдут товарищеские встречи по футболу и волейболу между моряками двух стран, для тихоокеанцев предусмотрена обширная экскурсионная и культурная программа.

Планируется что визит российских кораблей в Бруней завершится 7 ноября.