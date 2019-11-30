«Тигры» идут по новому маршруту: видео патрулирования военной полиции РФ в Сирии

Российские «Тигры» прошли по новому маршрут патрулирования в Сирии. Военные полицейские на всей протяженности пути особое внимание уделяли безопасности - люки открыты, пулеметчики осматривают окрестности.

Несмотря на то, что здесь уже все проверили - сначала разведчики, а потом саперы, - военнослужащие готовы к любым неожиданностям.

Первая контрольная точка - старый завод сельхоз техники. Здесь еще ничего не ремонтировали, и все стены зданий изрешечены осколками, а на земле разбросаны детали двигателей.

В одном из сооружений во время активных боевых действий укрепились правительственные войска, на которые наступали боевики. Но, видимо, силы были слишком неравны - в строении нет ни одной целой стены, а внутри - три сгоревших танка, их экипажи вели бой до последнего.

В городе Кобани, напротив, все свидетельствует о том, что люди возвращаются к мирной жизни. Даже асфальт уложен новый.

Людмила Антоненка здесь живет уже семь лет. С мужем-сирийцем познакомилась в Одессе, и почти сразу переехала в Кобани.

«На Россию очень большая надежда. Сирийцы надеются, что будет защита с их стороны. Радость - если они видят российские машины. Патрули проходят, и люди знают, что они защищены», - рассказывает «Звезде» Людмила.

Спустя четыре часа 120-километровый путь позади, и прямо в «Тигре» командир выставляет новые отметки на карте: список маршрутов для ежедневного патрулирования пополнен.