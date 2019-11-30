Подготовка к Дню Победы и учениям «Кавказ»: в ЮВО стартовал зимний период обучения

В соединениях и воинских частях Южного военного округа стартовал зимний период обучения 2020 учебного года.

«В новом учебном году войскам военного округа предстоит принять участие в лагерных сборах и полевых выходах, тактических и командно-штабных учениях различного уровня. Все учения спланированы как межвидовые, двусторонние, с привлечением разнородных сил», - сообщили в ЮВО.

Занятия по боевой подготовке будут организованы более чем на 30 полигонах ЮВО на территории Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Кубани и Ставропольского края, а также республик Северного Кавказа, в Крыму, на учебных полях в республиках Абхазия, Армения и Южная Осетия.

«Особое внимание будет уделено празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также подготовке к проведению стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020" и совместных международных учений войск (сил)», - добавили в пресс-службе военного округа.

Кроме того, в учебном периоде обучения продолжится практика проведения совместных тактических учений соединений российских военных баз ЮВО, дислоцированных в республиках Закавказья с подразделениями Вооруженных Сил Республик Южная Осетия, Абхазия и Армения.