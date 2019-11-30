Дом «Юнармии» открылся на базе Быковской школы в Подольске

У подольских юнармейцев появился собственный дом - второй по счету подобный объект в Московской области. Сегодня центр подготовки открыли на базе Быковской школы.

Местное отделение «Юнармии» - одно из самых многочисленных. Оно объединяет 1100 юношей и девушек со всего округа.

Для юнармейцев установили три лазерных тира и сделали новые полосы препятствий. Кроме того, в их распоряжении - 50 макетов оружия.

Наставники юнармейцев расширят и направления работы - по поисково-спасательной работе, спортивному ориентированию, лидерству и волонтерству.