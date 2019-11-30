Дивизион ЗРК «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство на Северном флоте

Арктические ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» заступили на боевое дежурство в Мурманской области. Торжественная церемония прошла сегодня в Печенгском районе, где дислоцированы части соединения.

«В течение трех месяцев военнослужащие отрабатывали действия по обеспечению контроля воздушного пространства и объектовой противовоздушной обороны», - рассказали в пресс-службе Северного флота.

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Отмечается, что дивизион поступил на вооружение сухопутных и береговых войск Северного флота в прошлом году. Личный состав, оснащенный новыми системами, уже прошел полный курс обучения и произвел первые стрельбы.

В июле состоялись первые стрельбы ЗРК «Тор-М2ДТ» в Арктике на архипелаге Новая Земля.