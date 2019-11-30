Двенадцатый российско-турецкий патруль начал работу на северо-востоке Сирии

С 10.00 30 ноября 2019 года 12-й совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к северу от населенного пункта Эль Камышлы.

С воздуха воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Совместное патрулирование проходит по новому маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода населенного пункта Дейрун-Ага, где российские военные полицейские и представители вооруженных сил Турции уточнили маршрут совместного патруля, который проходит в западном направлении вдоль сирийско-турецкой границы.

На маршруте патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.

В состав совместного патруля входили 8 единиц военной техники - бронированные автомобили «Тигр» и «БТР-80» российской военной полиции и бронеавтомобили «Kirpi» вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств.

Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» российской военной полиции.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября 2019 года в Сочи Меморандумом между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничными службами в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.