Командующий РВСН рассказал о невозможности перехвата ракет «Ярс»
Ракеты пятого поколения «Ярс» не получится перехватить существующими на данный момент средствами противоракетной обороны (ПРО), утверждает Сергей Каракаев.
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Российские межконтинентальные баллистические ракеты пятого поколения «Ярс» невозможно перехватить существующими средствами противоракетной обороны. С таким заявлением выступил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.
«В ракете удалось воплотить последние достижения науки и техники», - рассказал он.
Каракаев пояснил, что перехват не удастся осуществить благодаря техническим решениям, которые были реализованы в «Ярсе».
Всего ракетные войска получили 150 пусковых установок комплекса. Ранее сообщалось, что конца 2019 года Иркутское ракетное соединение будет полностью поставлено на боевое дежурство с новейшими «Ярсами».