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В частях ЮВО провели разъяснительную работу по вопросам жилищного обеспечения

Наталья Вальханская
04:00 29.11.2019
В частях 58 общевойсковой армии за 2019 год на учет в РУЖО поставлен 1141 военнослужащий, получили служебное жилье 927 семей.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны РФ

В ноябре 2019 года с целью разъяснения положений действующего законодательства при реализации военнослужащими прав на обеспечение специализированными жилыми помещениями и повышения уровня правовой культуры в вопросах жилищного обеспечения в гарнизонах Южного военного округа руководством и начальниками территориальных подразделений ФГКУ «Югрегионжилье» проведено более 40 встреч с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

В данных мероприятиях задействовано более 8 тысяч военнослужащих.

«Работа по обеспечению военнослужащих специализированными жилыми помещениями осуществляется по трем направлениями: эффективное использование имеющегося фонда, строительство нового жилья и выплата денежной компенсации за поднаем жилых помещений», - рассказали в ЮВО.

Военнослужащие в период прохождения военной службы обеспечиваются специализированными жилыми помещениями, которые не подлежат отчуждению, приватизации, передаче в аренду, внаем и предназначены исключительно для временного проживания военнослужащих и членов их семей.

Порядок признания военнослужащего нуждающимся в служебном жилом помещении, оформление договора найма служебного жилого помещения, освобождение служебного жилого помещения, денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения – эти и другие вопросы были доведены до военнослужащих в ходе разъяснительной работы.

Во всех гарнизонах ЮВО военнослужащим контрактной службы предоставляются служебные жилые помещения. Наиболее активное заселение военнослужащих контрактной службы в специализированные жилые помещения осуществляется во Владикавказзском, Прохладненском, Грозненском и Моздокском гарнизонах.

«На встречах со специалистами ФГКУ "Югрегионжилье" особое внимание уделяется теме, касающейся выплат денежной компенсации за самостоятельный наем (поднаем) жилого помещения при невозможности обеспечения военнослужащих жилыми помещениями по месту прохождения службы. В случае отсутствия специализированных жилых помещений, военнослужащим выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения до обеспечения их специализированными жилыми помещениями. До военнослужащих доведен размер компенсации, порядок ее получения», - отметили в пресс-службе округа.

Несмотря на высокие темпы заселения в служебные жилые помещения, очередь имеет тенденцию к росту, причем преимущественно за счет военнослужащих рядового и сержантского состава, количество которых в 2019 году возросло на 20%.

Немаловажным фактором, который повлек за собой значительное увеличение количества обращений военнослужащих о включении их в списки на предоставление служебных жилых помещений, является рост престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В частях 58 общевойсковой армии за 2019 год на учет в РУЖО поставлен 1141 военнослужащий, получили служебное жилье 927 семей. Включено в реестр накопительно-ипотечной системы более 4600, а реализовали свои права 1726 военных.

Для получения субсидии на приобретение или строительство жилого помещения поставлено на учет 213 человек, обеспечены субсидией 74 военнослужащих на сумму более 600 миллионов рублей. 10 квартир переданы в собственность.

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